Paris Saint-Germain's French forward Kylian Mbappe reacts during the French L1 football match between AJ Auxerre and Paris Saint-Germain (PSG) at Stade de l'Abbe-Deschamps in Auxerre, central France, on May 21, 2023. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP / )

PSG tem dois alvos para substituir Mbappé, diz jornal (Mbappé deixará o PSG ao fim da temporada)

O Paris Saint-Germain já trabalha para encontrar o substituto de Kylian Mbappé, que anunciou que deixará o clube ao fim da temporada. De acordo com o jornal As, o franceses trabalham com dois nomes para preencher a vaga no ataque.

Victor Osimhen, do Napoli, e Rafael Leão, do Milan, são os principais alvos do PSG para reforçar o ataque. Os jogadores, inclusive, seriam conhecidos de Luis Campos, dirigente do clube, que os contratou quando trabalhava no Lille.

Ambas negociações são vistas como complicadas. Desde que Osimhen foi artilheiro do Campeonato Italiano, na temporada 2022/23, o Napoli tem feito jogo duro para liberá-lo – o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, já afirmou que só ouvirá propostas superiores a 200 milhões de euros.

Os valores por Rafael Leão também seriam elevados. A multa rescisória do atacante, que tem contrato até junho de 2028, está avaliada em 175 milhões de euros.

Outros alvos do PSG

De acordo com o As, além de encontrar um substituto para Mbappé, o PSG também tentará reforçar o meio de campo. Um dos alvos é Khvicha Kvaratskhelia, companheiro de Osimhen no Napoli, e que deve custar uma quantia superior a 95 milhões de euros – valor oferecido pelo Newcastle e recusado pelos italianos na última temporada.

Bernardo Silva, do Manchester City, também está no radar dos franceses. O português, que esteve perto de deixar a Inglaterra no último ano, tem a multa rescisória avaliada em 58 milhões de euros, valor baixo diante dos atuais padrões do mercado. Pesa ao PSG o fato de ele também ter trabalhado com Luis Campos, mas nos tempos de Monaco.

