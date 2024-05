Rooney acusa jogadores do Manchester United de fingir lesão: ‘Poderiam jogar’ (Wayne Rooney em ação pelo Manchester United, em 2017)

Ídolo do Manchester United, o ex-atacante Wayne Rooney fez uma forte acusação aos jogadores comandados por Erik ten Hag após a derrota para o Arsenal, por 1 a 0, nesse domingo (12/5), pela 37ª rodada da Premier League. O inglês insinuou que os atletas estariam fingindo lesão para se pouparem para a Eurocopa, que ocorre entre junho e julho.

“Há alguns jogadores muito bons no elenco e seu desempenho está muito aquém. Você olha as lesões e alguns deles com certeza poderiam jogar. Tem uma Eurocopa e uma final de Copa da Inglaterra chegando. É fácil para os jogadores ficarem um tempo fora e, então, voltar para a Euro. Vi isso eu mesmo ao longo dos anos. Só acho que os jogadores que têm se lesionado não estão recebendo nenhum crédito no momento”, apontou Rooney.

A quantidade de lesões tem sido um problema para os Red Devils, que chegaram à 14ª derrota na Premier League – a maior quantidade já registrada pelo clube na história da competição. Contra os Gunners, Ten Hag não pode contar com 10 jogadores, incluindo destaques como o meio-campista Bruno Fernandes e o atacante Rashford.

Com mais duas partidas a disputar no torneio, o United se encontra na oitava posição, com 54 pontos. Neste momento, o clube está fora de todas competições europeias na próxima temporada.

A principal esperança para “salvar” a temporada se encontra na FA CUP. Como citado por Rooney, o Manchester United disputa a final contra o City, em 25 de maio, em Wembley. Se for campeão, se classifica para a Europa League.

Jogadores lesionados no Manchester United

Lindelöf (zagueiro)

Lisandro Martínez (zagueiro)

Harry Maguire (zagueiro)

Varane (zagueiro)

Malacia (lateral-esquerdo)

Luke Shaw (lateral-esquerdo)

Bruno Fernandes (meio-campista)

Mason Mount (meio-campista)

Martial (atacante)

Rashford (atacante)

