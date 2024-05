Argentino comemora golaço à la Endrick e ganha destaque em jornal (Endrick diz que comemoração de gols é inspirada em filme)

O camisa 10 do Independiente Rivadavia, Matías Reali, marcou um golaço na vitória sobre o Lanús por 2 a 0, pelo Campeonato Argentino, no domingo (12/5). Na comemoração, o jogador imitou a comemoração de Endrick – que gerou confusão na partida contra o Liverpool-URU. Mas o efeito, no caso do argentino, não foi negativo.

No lance, o jogador recebeu a bola na entrada da área e mandou uma cavadinha, sem chances para o goleiro adversário. após mandar a bola para o fundo das redes, ele partiu para a comemoração do jogador do Palmeiras.

Endrick disse ter se inspirado no filme Godzilla x Kong. Ele explicou o gesto após o jogo contra o Independente del Valle: “É porque eu vi o filme do King Kong, que é o “Novo Império”. Eu sou muito fã do Kong e da Pantera, também. Então é uma comemoração nova para mim”.

O diário esportivo Olé, da Argentina, enalteceu Matías Reali. ”Nosso Endrick argentino”, escreveu, em sua rede social.

NUESTRO ENDRICK ARGENTINO



Matías Reali convirtió un verdadero GOLAZO para la victoria de Independiente Rivadavia sobre Lanús y lo festejó como el jugador brasileño pic.twitter.com/e0soozLs5N — Diario Olé (@DiarioOle) May 12, 2024



O lance protagonizado por Matías Reali arrancou elogios e muitos dizem que merece concorrer ao prêmio Puskás.

“Foi um grande gol, sabe. Já o vi fazer isso nos treinos, então não me surpreende. Ele tem muito talento”, disse Martín Cicotello, técnico do Independiente Rivadavia.

Na partida entre Palmeiras e Liverpool-URU, os jogadores do time uruguaio não gostaram da comemoração de Endrick. Na confusão, o palmeirense levou o cartão amarelo e chegou até a pedir desculpas.





