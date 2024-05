Fica ou sai? Barcelona toma decisão sobre Vitor Roque, diz rádio espanhola (Vitor Roque marcou dois gols em 13 jogos pelo Barcelona)

De acordo com a rádio Cadena Ser, da Espanha, Vitor Roque não está nos planos do Barcelona para a próxima temporada. Segundo a informação divulgada nesta segunda-feira (13/5), o diretor esportivo Deco já trabalha para um empréstimo do jovem atacante brasileiro.

Apesar do desejo de emprestar Vitor Roque para ganhar mais experiência no futebol europeu, o Barcelona precisa enfrentar a resistência do agente do centroavante, André Cury.

Em recente entrevista, o empresário criticou o técnico Xavi Hernández pelo pouco aproveitamento de Vitor Roque. Segundo Cury, o jogador de 19 anos só sairá do Barcelona em caso de transferência definitiva.

“Empréstimo, não. Ou o jogador fica, e foi contratado para isso, para que o clube dê minutos, e ele possa demonstrar o seu futebol, ou se o clube decide que o jogador não pode ficar, sai vendido”, disparou André Cury.

Vitor Roque no Barça

Comprado por 74 milhões de euros (R$ 410 milhões) ao Athletico-PR, Vitor Roque chegou ao Barcelona no início de 2024.

Apesar das expectativas, o ex-jogador de América e Cruzeiro não conseguiu espaço no time de Xavi e disputou apenas 13 jogos, sendo dois como titular, e marcou dois gols. Foram 310 minutos – média de 23 por partida.

