Aston Villa x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês (Aston Villa e Liverpool se enfrentam nesta segunda-feira (13/4), pelo Campeonato Inglês)

Aston Villa e Liverpool medem forças nesta segunda-feira (13/4), pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo começa às 16h, no Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra. Veja onde assistir e mais informações.

Próximos na tabela, mas distantes na pontuação. Em quarto, com 67 tentos, o Aston Villa já está classificado à Liga dos Campeões e não corre risco de perder a vaga. O Liverpool aparece em terceiro, com 79 pontos. Apesar de remota, os Reds ainda têm chance de levantar o troféu. A duas rodadas do fim, o Arsenal lidera o torneio, com 83 tentos.

Aston Villa x Liverpool: onde assistir

Na TV fechada, a ESPN transmite o confronto entre Aston Villa e Liverpool, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. No streaming, o Star+ exibe o duelo.

Aston Villa x Liverpool: prováveis escalações

Aston Villa: Dibu Martinez; Konsa, Pau Torres, Diego Carlos e Digne; Cash, Douglas Luiz, McGinn, Bailey; Duran e Watkins.

Técnico: Unai Emery

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk (Joe Gomez), Robertson; Endo, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Gakpo e Luis Díaz.

Técnico: Jurgen Klopp.

A notícia Aston Villa x Liverpool: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Inglês foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.