Bochum x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações pelo Alemão (Bayer Leverskusen já se consagrou campeão alemão de 2024)

Bochum e Bayer Leverkusen se enfrentam, neste domingo (12/5), pela 33ª rodada do Campeonato Alemão. A partida será disputada no Vonovia Ruhrstadion, a partir das 14h30 (de Brasília). Já campeão, o Bayer Leverkusen busca terminar as 34 rodadas invicto.

O campeão alemão de 2024 tem 84 pontos em 32 partidas. Enquanto isso, o Bochum ocupa o 14º lugar, com 33 pontos.

Bochum x Bayer Leverkusen: onde assistir

O jogo entre Bochum e Bayer Leverkusen terá transmissão do Onefootball e do Nosso Futebol.

Bochum x Bayer Leverkusen: prováveis escalações

Bochum : Riemann; Oermann, Ordets, Schlottedbeck e Bernardo; Osterhage, Losilla e Stoger; Asana, Broschinski e Antwi-Adjei. Técnico: Thomas Letsch

: Riemann; Oermann, Ordets, Schlottedbeck e Bernardo; Osterhage, Losilla e Stoger; Asana, Broschinski e Antwi-Adjei. Thomas Letsch Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah e Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka e Grimaldo; Wirtz e Adli; Schick. Técnico: Xabi Alonso

Bochum x Bayer Leverkusen: arbitragem

O árbitro será Timo Gerach, com os assistentes Dominik Schaal e Robert Wessel.

