Meia do Real Madrid enaltece Vini Jr.: ‘Melhor do mundo’ (Viniciu Jr., atacante brasileiro )

O craque brasileiro Vinicius Jr. é o “melhor do mundo”, segundo um colega de Real Madrid. Ne festa do título do Campeonato Espanhol, neste domingo (12/5), na tradicional Praça Cibeles, Jude Bellingham rasgou elogios ao atacante da Seleção Brasileira.

Em entrevista à Real Madrid TV, o meia falou sobre a sensação de conquistar a La Liga. “Estou muito feliz com o melhor jogador do mundo”, declarou abraçado a Vini Jr.

Veja o momento:

Bellingham: “Estou aqui com o melhor jogador do mundo (Vini Jr)” pic.twitter.com/wrASDZzXt3 — MeuMadrid (@meurmadrid) May 12, 2024

Vinicius Jr. brincou com o apelido do amigo e ressaltou a importância do título para a disputa da final da Champios League, diante do Borussia Dortmund, no dia 1º de junho.

“Ao lado do Bellingol (apelido de Bellingham que viralizou na internet), estou muito feliz por partilhar este momento, que nos dará energia para vencer a Liga dos Campeões.”

Esse foi o 36º título de La Liga do Real Madrid. Nesse sábado (11/5), o campeão antecipado entrou em campo pela La Liga e venceu mais uma. O time reserva merengue venceu o já rebaixado Granada por 4 a 0.

