Norwich x Leeds United: onde assistir, horário e escalações pelo playoff da EFL Championship (Gabriel Sara, brasileiro do Norwich, e Crys Summerville, holandês do Leeds)

Norwich e Leeds United se enfrentam neste domingo, às 8h (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais dos playoffs de promoção à Premier League. A partida será realizada no estádio Carrow Road, em Norwich, na Inglaterra.

Veja a seguir informações sobre onde assistir, escalações e arbitragem da partida pela EFL Championship, como é conhecida a segunda divisão do Campeonato Inglês.

Norwich e Leeds United na EFL Championship

Mandante no primeiro jogo, o Norwich terminou a temporada normal da EFL Championship em sexto lugar, com 73 pontos. Em 46 jogos, o time ganhou 21, empatou 10 e perdeu 15.

O meio-campista brasileiro Gabriel Sara, ex-São Paulo, é o grande destaque da equipe na competição. Ele marcou 13 gols e deu 12 assistências em 46 jogos.

O Leeds tem a vantagem de atuar a segunda partida em casa porque finalizou as 46 rodadas em terceiro, com 90 pontos. O time ganhou 27 jogos, empatou nove e perdeu 10.

O holandês Crys Summerville, de 22 anos, é o artilheiro do Leeds na segunda divisão inglesa, com 19 gols em 43 partidas.

Norwich x Leeds: onde assistir ao vivo?

O Star+, serviço de streaming da ESPN, vai transmitir a partida entre Norwich e Leeds United pelo playoff da EFL Championship.

Norwich x Leeds: prováveis escalações

Norwich: Gunn; Stacey, Duffy, Gibson e McCallum; Sorensen e McLean; Gabriel Sara, Núñez e Sainz; Sargent. Técnico: David Wagner

Leeds: Meslier; Gray, Rodon, Ampadu e Firpo; Gruev e Kamara; Gnonto, Rutter e Summerville; Piroe. Técnico: Daniel Farke

Arbitragem de Norwich x Leeds

Árbitro: Josh Smith

Josh Smith Assistentes: Matthew Jones e Sam Lewis

Histórico dos clubes

Leeds United – dos times que vão jogar a repescagem do acesso em 2023/24, é o que detém as maiores conquistas. São três títulos do Campeonato Inglês, quatro da Segunda Divisão, um da Copa da Inglaterra e um da Copa da Liga. O clube ainda se sagrou duas vezes campeão da Taça das Cidades com Feiras, torneio precusor da Europa League.

Norwich – dos cinco títulos na Segunda Divisão, dois foram na ‘era’ EFL Championship. Em torneios eliminatórios, o clube ganhou a Copa da Liga em 1961/62 e 1984/85. Na elite, o melhor resultado é o 3º lugar em 1992/93, marcado pelo início da Premier League. Com 72 pontos, o time ficou abaixo do campeão Manchester United (84) e do vice Aston Villa (74).

Leeds x Norwich: quando será o jogo de volta?

O jogo de volta da semifinal do playoff, com mando do Leeds, está marcado para quinta-feira, 16 de maio, às 16h (de Brasília).

Playoff da EFL Championship

Quem se classificar em Norwich x Leeds United enfrenta o ganhador de Southampton x West Bromwich na final do playoff da segunda divisão inglesa.

A decisão ocorre em duelo único no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 26 de maio. Somente o ganhador do confronto final se junta a Leicester e Ipswich, promovidos à Premier League como campeão e vice da EFL.

