West Bromwich x Southampton: onde assistir, horário e escalações no playoff da EFL Championship

West Bromwich Albion e Southampton se enfrentam neste domingo (12/5), às 10h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais dos playoffs de promoção à Premier League. A partida será realizada no estádio The Hawthorns, em West Bromwich, na Inglaterra.

Veja a seguir informações sobre onde assistir, escalações e arbitragem da partida pela EFL Championship, como é conhecida a segunda divisão do Campeonato Inglês.

West Bromwich e Southampton na EFL Championship

Mandante no primeiro jogo, o West Bromwich terminou a temporada regular da EFL Championship em quinto, com 75 pontos. Em 46 jogos, o ex-clube de Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, ganhou 21, empatou 12 e perdeu 13.

O inglês de origem ganesa Brandon Thomas-Asante, de 25 anos, é o artilheiro do WBA na segunda divisão inglesa, com 11 gols em 39 partidas.

O Southampton tem a vantagem de atuar a segunda partida em casa porque finalizou as 46 rodadas em terceiro, com 87 pontos. O time ganhou 26 jogos, empatou nove e perdeu 11.

Adam Armstrong, de 27 anos, participou de mais da metade dos 87 gols do Southampton na Championship. Ele marcou 21 vezes e contribuiu com 13 assistências, totalizando 44 intervenções.

West Bromwich x Southampton: onde assistir ao vivo?

O Star+, serviço de streaming da ESPN, vai transmitir a partida entre West Bromwich e Southampton pelo playoff da EFL Championship. A bola rola às 10h15 (de Brasília).

West Bromwich x Southampton: prováveis escalações

West Bromwich: Palmer; Furlong, Bartley, Kipre e Townsend; Yokuslu e Mowatt; Wallace, Diangana e Johnston; Thomas Asante. Técnico: Carlos Corberán

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens e Manning; Smallbone, Downes e Aribo; Armstrong e Adams. Técnico: Russell Martin

Arbitragem de West Bromwich x Southampton

Árbitro: Sam Barrott

Sam Barrott Assistentes: Shaun Hudson e Blake Antrobus

Histórico dos clubes

Southampton – tem como principal troféu a Copa da Inglaterra de 1975/76. A equipe pela qual jogou Charles Miller, considerado o “pai do futebol” no Brasil no fim do século 19, também venceu por duas vezes a Terceira Divisão Inglesa. Na elite do país, o melhor resultado foi a segunda posição em 1983/84, abaixo do campeão Liverpool.

West Bromwich – fez sucesso no início do século 20, quando ganhou o Campeonato Inglês em 1919/20 e terminou em segundo lugar em 1924/25 (houve adiante mais um vice-campeonato, em 1953/54). O clube também tem seis Copas da Inglaterra, uma Copa da Liga e três edições da Segunda Divisão.

Southampton x West Bromwich: quando será o jogo de volta?

O jogo de volta da semifinal do playoff, com mando do Southampton, está marcado para sexta-feira, 17 de maio, às 16h (de Brasília).

Playoff da EFL Championship

Quem se classificar em West Bromwich x Southampton enfrenta o ganhador de Leeds United x Norwich na final do playoff da segunda divisão inglesa.

A decisão ocorre em duelo único no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 26 de maio. Somente o ganhador do confronto final se junta a Leicester e Ipswich, promovidos à Premier League como campeão e vice da EFL.

