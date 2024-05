Inusitado! Borussia ganhará mais dinheiro se perder a final da Champions para o Real; entenda (Jude Bellingham, meia central do Real Madrid)

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam em 1º de junho no Estádio de Wembley, na final da Champions League. Pode parecer coisa de louco, mas a equipe alemã receberá mais dinheiro do clube espanhol do que da Uefa se perder a decisão, segundo informação do jornal Bild.

A explicação para esse cenário paradoxal é a transferência de Bellingham do Dortmund para o Real Madrid. Nesse contrato, está refletido que se o time merengue for campeão europeu nos seis anos de contrato com o meia, a equipe alemã receberá 25 milhões de euros.

Borussia esperava premiação

A Uefa dá 20 milhões de euros ao vencedor e 15 milhões ao segundo colocado. O Dortmund, então, receberia mais do que o oferecido pela entidade por ser campeão europeu.

Os 25 milhões não seriam apenas pelo título da Champions de Bellingham. Nesse bônus também estão contemplados a conquista do Espanhol, os jogos disputados, a classificação para a Champions, os gols marcados, dentre outros detalhes.

Quando Bellingham deixou o Dortmund, o clube esperava receber os 25 milhões de euros do Real Madrid nesta temporada. No total, com os bônus acertados na transferência, o máximo que o Dortmund pode ganhar são 30,9 milhões de euros.

O time alemão já embolsou 103 milhões por Bellingham. O jovem de 20 anos tem números impressionantes para a posição de meia central: 22 gols em 39 jogos com a camisa do Real Madrid.

A notícia Inusitado! Borussia ganhará mais dinheiro se perder a final da Champions para o Real; entenda foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.