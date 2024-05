Cruzeiro: clube que quer Machado é campeão 13 vezes seguidas e disputará a Champions (Filipe Machado, volante do Cruzeiro)

O Cruzeiro recebeu uma proposta do PFK Ludogorets, da Bulgária, pelo volante Filipe Machado. A equipe alviverde predomina em seu país e venceu todos os últimos 13 campeonatos nacionais, incluindo o atual.

Na temporada 2024/25, as Águias disputarão a Liga dos Campeões da Uefa a partir da primeira rodada qualificatória. A sede do Ludorets é o Ludogorets Stadium, na cidade de Razgrad.





Segundo apuração do No Ataque, a proposta por Machado já está nas mãos da diretoria celeste e agrada ao staff do jogador de 28 anos. “Estamos tratando com Pedro Lourenço (dono do Cruzeiro)”, disse o empresário Neco Cirne, em contato com a reportagem.

Lugodorets já comprou joia da base do Cruzeiro

O Ludogorets comprou uma das principais promessas da base do Cruzeiro em março de 2022. Na ocasião, o clube búlgaro desembolsou a contratação do centroavante Thiago, que tinha 20 anos.

Inicialmente, a Raposa vendeu 45% do percentual do atleta por 700 mil euros (R$ 3,6 milhões). Em maio de 2023, o Ludogorets adquiriu os outros 25% que o Cruzeiro tinha de Thiago por 700 mil euros (R$ 4 de milhões).

O atacante teve uma grande ascensão no futebol europeu e já trocou de clube duas vezes desde então. No meio do ano passado, ele deixou o Ludogorets e foi para o Brugge, da Bélgica.

E na última janela, Thiago foi negociado com o Brentford, da Inglaterra. O centroavante de 1,89m completará 23 anos em junho e jogará a Premier League na temporada 2024/25.

Leia: Time de ex-promessa do Cruzeiro é rebaixado na Premier League

A notícia Cruzeiro: clube que quer Machado é campeão 13 vezes seguidas e disputará a Champions foi publicada primeiro no No Ataque por João Victor Pena.