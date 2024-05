Com 23 gols de ex-Cruzeiro, time luta pelo acesso à elite em Portugal (Liderado por ex-Cruzeiro, AVS luta pelo acesso em Portugal )

Com 23 gols do atacante Nenê, que jogou no Cruzeiro em 2007, o AVS segue na briga pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Português. Faltando duas rodadas para o fim da competição, o time está na terceira posição, com 63 pontos.

A campanha do AVS é de 20 vitórias, três empates e nove derrotas. O líder Santa Clara soma 67 pontos e é o favorito a ficar com o título. O segundo colocado é o Nacional da Ilha da Madeira, com 65. O Marítimo, em quarto lugar, soma 60.

Na Segunda Liga de Portugal, os dois primeiros sobem diretamente à elite. O terceiro encara o 18º da primeira divisão em uma repescagem. Ou seja, neste momento, o AVS enfrentaria o Portimonense no playoff de promoção/despromoção.

Em 2022/23, o clube da segunda divisão levou a melhor. O Estrela da Amadora, terceiro colocado, confirmou a subida ao bater o Marítimo nos pênaltis (3 a 2), depois de vitória em casa e derrota fora pelo mesmo placar: 2 a 1.

Artilheiro aos 40 anos

Nenê completará 41 anos em 28 de julho. E a idade na qual muitos atletas já estão aposentados não foi empecilho para que ele vivesse uma das melhores fases da carreira. Em entrevista ao No Ataque em fevereiro, o centroavante revelou ser muito dedicado nos trabalhos de finalização.

Ex-Cruzeiro, Nenê é o artilheiro do AVS (foto: Divulgação)

“Alguns jogadores nos treinos de finalização chutam para fora e começam a rir, como se nada tivesse acontecido. Eu não acho bom. Se estou treinando, vou cobrar 100% de mim. No jogo pode aparecer apenas uma oportunidade. Se falhar, vai dar risada? Eu não. Ficarei me cobrando, pois tinha que acertar”. Nenê, atacante do AVS

Dos 23 gols de Nenê na Segunda Liga, seis foram cobrando falta. O ex-cruzeirense conseguiu combinar força e direção em vários arremates. Assista abaixo ao lance na vitória do AVS sobre o Marítimo por 3 a 2, na rodada número 19.

A notícia Com 23 gols de ex-Cruzeiro, time luta pelo acesso à elite em Portugal foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.