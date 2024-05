crédito: No Ataque Internacional

Jogador espanhol fica em coma após acidente doméstico (Defensor Feliz Garreta tem apenas 20 anos)

O zagueiro Felix Garreta, emprestado pelo Betis à Sociedad Deportiva Amorebieta, está em coma induzido. O estado de saúde é decorrência de um trauma cranioencefálico.

Felix Garreta, de apenas 20 anos, sofreu uma queda em casa. Por enquanto, o prognóstico do defensor é mantido em sigilo.

Na atual temporada, o zagueiro entrou em campo pela Amorebieta 33 vezes. Ele marcou quatro gols e deu uma assistência.

O próximo compromisso do time é neste domingo (12/5), às 9h, diante do Villarreal B, pela 39ª rodada da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.

Na Segunda Divisão, as 22 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 42 rodadas. As quatro melhores equipes se classificam à Primeira Divisão. As quatro piores caem para o terceiro nível.

Atualmente, a Amorebieta ocupa a 21ª colocação, com 38 pontos – nove vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Está, portanto, na zona de rebaixamento. Com quatro jogos pela frente, escapar da degola ainda é possível.

