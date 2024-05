crédito: No Ataque Internacional

Olympiacos vence o Aston Villa e vai à final da Conference League (Olympiacos não deu chance para o Aston Villa e está na final)

Dia histórico para a Grécia no futebol Europeu. Nesta quinta-feira (9), o Olympiacos voltou a vencer o Aston Villa, desta vez por 2 a 0, e se garantiu na final da Liga Conferência. É o primeiro time grego a alcançar uma final europeia desde o Panathinaikos, na Liga dos Campeões de 1970/71.

O adversário na final será a Fiorentina. Os italianos passaram pelo Club Brugge, por um placar agregado de 4 a 3.

O artilheiro El Kaabi fez os gols da vitória no estádio Georgios Karaiskakis, em Pireu. Na decisão, o time grego vai enfrentar a Fiorentina – o jogo será disputado em 29 de maio, exatamente em Atenas, na Grécia.

Na ida, os gregos já tinham garantido uma boa vitória por 4 a 2, não dando chance aos ingleses. O atacante El Kaabi se isolou na artilharia da Conference, com dez gols – dois a mais que Zahavi, do Maccabi Tel-Aviv (ISR).

O jogo

Se a vantagem já era boa, o estádio foi abaixo logo aos dez minutos da etapa inicial. Foi quando Quini recebeu pela esquerda e cruzou para o meio da área, com El Kaabi metendo para a rede.

O Aston Villa partiu para cima. Bailey e Douglas Luiz assustaram, com o jamaicano obrigando Tzolakis a fazer uma grande defesa, e o brasileiro cobrando falta com perigo. Mas, no segundo tempo, o time grego fechou o caixão.

Com direito a assistência do goleiro Tzolakis, o próprio El Kaabi voltou a marcar aos 34′, garantindo, assim, o Olympiacos em sua primeira final europeia na história.

O time grego, aliás, ainda está vivo por título do Campeonato Grego. Em quarto, a equipe enfrenta o segundo colocado PAOK já neste domingo (12). Ainda enfrenta o AEK (líder), no dia 15, e encerra a participação contra o Panathinaikos (terceiro). Já o Aston Villa, quarto colocado na Premier League, enfrenta o Liverpool, na segunda (13), e finaliza o torneio contra o Crystal Palace, no dia 19.

