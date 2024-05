Em desembarque do Flamengo, torcedor esculacha time após derrota na Libertadores: ‘Marca fofo!’ (Jogadores do Flamengo durante desembarque)

Em situação complicada no Grupo E da Copa Libertadores, o Flamengo foi alvo de protesto da torcida durante o desembarque dos jogadores no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (8/5).

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, registrado pela jornalista Isabelle Costa, mostra o momento em que um flamenguista esculacha o time: “Marca fofo!”, disse o torcedor aos jogadores, entre outras críticas.

Torcedor protestando: “Nem Noé carregou tanto animal igual o De La Cruz” pic.twitter.com/nbEVCkjGdO — Isabelle Costa (@bellexcosta) May 8, 2024

Na noite dessa terça-feira (7/5), o Flamengo foi derrotado mais uma vez na Copa Libertadores. O time perdeu para o Palestino, do Chile, por 1 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da Grupo E. No compromisso anterior, o Rubro-negro foi derrotado pelo Bolívar, da Bolívia, por 2 a 1, também longe do Rio de Janeiro.

O Flamengo está na terceira colocação do grupo, com quatro pontos. O Bolívar lidera (nove pontos), e o Palestino é o segundo (seis pontos). O Millonarios, da Colômbia, é o lanterna com apenas um ponto.

A notícia Em desembarque do Flamengo, torcedor esculacha time após derrota na Libertadores: ‘Marca fofo!’ foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.