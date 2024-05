MMA na Libertadores? Árbitro brasileiro é elogiado por jogador após ignorar entrada violenta (Lance polêmico na partida entre Nacional e River Plate, na Copa Libertadores)

O zagueiro Diego Polenta, capitão do Nacional, do Uruguai, exaltou o árbitro brasileiro Anderson Daronco mesmo após a confusão na partida entre a equipe de Montevidéu e o River Plate, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores.

Os times empataram por 2 a 2, no Estádio Parque Central, em uma partida marcada por uma entrada violenta, semelhante a um golpe de MMA. No lance polêmico, no início do 2º tempo, o zagueiro Leandro Lozano, do Nacional, atingiu o meia Rodrigo Aliendro, do River Plate, em um salto com as duas pernas.

A situação foi revisada por Anderson Daronco no VAR, mas não houve expulsão. Após a partida, Diego Polenta, capitão do El Bolso, parabenizou o árbitro brasileiro pela atuação e desdenhou do lance violento protagonizado por seu companheiro.

“É Copa Libertadores, é assim mesmo. Eles pularam porque acharam que (Lozano) estava mal. Nós não nos afastamos. São coisas do futebol, essa é a beleza da Copa também”, afirmou o zagueiro do Nacional.

“Temos de parabenizar o árbitro que também os deixou jogar. Isso é futebol, deixe-os jogar, é a Copa Libertadores. Aqui (torneio uruguaio) você faz isso e tem três expulsos. Essa é a Copa Libertadores e essa é a beleza do futebol também, porque é disso que se trata. Acabamos todos nos abraçando, como sempre, senão vamos todos para a cadeia, não é mesmo?”, ironizou.

Para Polenta, Daronco é um dos melhores profissionais do continente. “Eu o respeito porque o considero um dos melhores árbitros da América hoje”, finalizou

Confusão entre Nacional e River Plate

Lozano acertou Aliendro com os dois pés. O meio-campista do River ficou caído no chão procurando atendimento médico, enquanto os jogadores de ambas as equipes começaram a se empurrar e a dar tapas uns nos outros. Daronco verificou a falta no monitor algumas vezes e não mudou o cartão amarelo que havia dado ao zagueiro do Nacional. Mas ele também assistiu ao replay da briga generalizada e só deu um cartão amarelo para Franco Romero.

Romero deu um soco no meio do rosto de Paulo Díaz, uma cena que foi claramente vista no vídeo do VAR. E, como se isso não fosse suficiente para um vermelho, na falta sobre Aliendro, o zagueiro do Nacional acertou Villagra.

