Jogador da Seleção da Malásia é atingido com ácido em shopping

O atacante Mohamad Faisal Abdul Halim, de 26 anos, jogador do Selangor e da Seleção da Malásia, foi atacado com ácido no momento em que estava em um shopping de Petaling Jaya, no último domingo (5/5). A informação é do site britânico The Guardian.

“No domingo, ele foi vítima de um ataque com ácido e as imagens de seu corpo cheio de cicatrizes e de seu rosto atordoado chocaram a nação e resultaram em uma visita ao hospital do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim”, noticiou o site.

Esse foi o terceiro ataque a um jogador na Malásia neste mês. Ainda não há comprovação de que os episódios estejam interligados.

“Temos que esperar pelo relatório da polícia para saber [o motivo dos ataques]”, disse o diretor executivo da Liga de Futebol da Malásia, Stuart Ramalingam, ao The Guardian. “Por enquanto, não achamos que [eles estejam] ligados de forma alguma, mas vamos esperar pelo relatório oficial para saber o que aconteceu”, completou.

Nas redes sociais, torcedores acreditam que os ataques tenham relação com gangues de apostas ou magnatas da manipulação de resultados.

O ataque

Faisal estava em um shopping center perto de Kuala Lumpur no domingo. De repente, ele foi atingido por ácido, o que causou ferimentos graves em seu rosto, costas, costelas e braços, por agressores desconhecidos. Dois suspeitos foram detidos.

“Faisal passará agora por pelo menos mais duas cirurgias, conforme determinado pelos médicos”, disse Shahril Mokhtar, vice-presidente da Associação de Futebol da Malásia (FAM). “Atualmente, ele ainda está na UTI e está sendo monitorado de perto por especialistas.

O ataque a Faisal ocorreu dois dias depois que Akhyar Rashid, de 25 anos, outro jogador da Seleção da Malásia, foi atacado após voltar para casa depois de um treinamento. Ele foi atacado com uma barra de ferro por ladrões mascarados.

O terceiro ataque ocorreu contra o ex-capitão da seleção malaia Safiq Rahim, que também joga no JDT. “Não esperava ser atacado perto do centro de treinamento do Johor Darul Ta’zim”, escreveu ele nas redes sociais. “Precisamos ser vigilantes”.

Rahim, no entanto, não ficou ferido.

