Herói do Real na Champions custou ‘só’ R$ 3 milhões e tem permanência incerta no clube

Joselu marcou dois gols para o Real Madrid contra o Bayern de Munique

Joselu saiu do banco de reservas para ser o herói do Real Madrid na classificação à decisão da Liga dos Campeões da Europa, nesta quarta-feira (8/5), no Santiago Bernabéu. O atacante de 34 anos entrou na partida contra o Bayern de Munique aos 36 minutos do segundo tempo e marcou os dois gols da vitória de virada por 2 a 1, pelo jogo de volta da semifinal.

O veterano de 34 anos é um grande exemplo do investimento que deu retorno. Afinal, o Real Madrid pagou “apenas” 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) ao Espanyol pelo empréstimo de uma temporada. O atacante havia terminado La Liga 2022/2023 em terceiro no ranking de artilheiros, com 16 gols, porém não evitou a queda de seu time, que caiu em 19º, com 37 pontos.

Em alta no futebol espanhol, Joselu despertou o interesse do principal clube do país na atualidade e não decepcionou. São 17 gols e três assistências em 46 jogos (16 como titular), números que deixam o técnico Carlo Ancelotti na expectativa em poder contar com o atleta na próxima temporada. Contudo, a permanência é incerta.

De acordo com o jornal Marca, a diretoria do Real Madrid avalia se vale a pena pagar o valor de 1,5 milhão de euros de opção de compra – pouco mais de R$ 8 milhões – para manter Joselu. O problema não é o dinheiro, e sim a chegada de Endrick, do Palmeiras, e a possível contratação de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Carreira de Joselu

Torcedor do Real Madrid, Joselu teve passagem anterior pelo clube. Foram dois gols em dois jogos: um na temporada 2010/2011 e outro em 2011/2012. O atacante revelado no Celta de Vigo também representou a equipe B, conhecida como Real Madrid Castilla. Com essa camisa, marcou 40 gols em 72 jogos na Terceira Divisão (chamada à época de Segunda División B).

Sem espaço no elenco principal, Joselu seguiu para a Alemanha, onde representou Hoffenheim, Eintracht Frankfurt e Hannover 96. Posteriormente, passou por Stoke City e Newcastle na Premier League, além de um breve período no Deportivo La Coruña. A sorte começou a virar a partir de 2019/2020, quando se destacou no Alavés no Campeonato Espanhol.

Em três épocas no Alavés, Joselu acumulou 36 gols em 110 partidas por La Liga. O time resistiu bravamente contra a queda em 2019/2020 (16º, com 39 pontos) e 2020/2021 (16º, com 38), mas acabou amargando a lanterna em 2021/2022, com 31 pontos.

