Real vira sobre o Bayern no final e decidirá a Champions contra o Borussia Dortmund (Time do Real Madrid comemora gol contra o Bayern)

O Real Madrid venceu Bayern por 2 a 1, de virada, pela partida de volta da semifinal da Champions League, no Santiago Bernabéu, e se classificou para a final da competição. O time espanhol venceu o confronto pelo placar agregado de 4 a 3.

Na busca pelo 15º título, que ampliaria a vantagem do time como maior campeão da história do torneio, o Real já sabe qual será o adversário na grande decisão da Liga dos Campeões: o Borussia Dortmund, da Alemanha, que eliminou o Paris Saint-Germain nessa terça-feira (7/5). O embate será no dia 1º de junho, no estádio de Wembley, em Londres, capital da Inglaterra.

O jogo

A partida começou movimentada, com o Real Madrid fazendo valer o fator casa e criando a primeira chance clara. Vinícius Júnior acertou a trave e, no rebote, Rodrygo obrigou Neuer a fazer boa defesa.

Em resposta, Harry Kane aplicou um voleio e Lunnin tocou com as pontas dos dedos para jogar a bola para escanteio. No fim da primeira etapa, Vini cruzou fechado e fez o goleiro alemão trabalhar novamente.

Logo no começo do segundo tempo, Davies finalizou, a bola desviou em Carvajal e tirou tinta do travessão. Na sequência do jogo, Kane aproveitou falha de Nacho, ganhou de Mendy e finalizou para defesa de Lunin.

Pouco depois, Vini serviu Rodrygo, que completou para fora com perigo. Com a pressão dos mandantes, Neuer impediu outro gol, dessa vez, em cobrança de falta do camisa 11.

Contando com a torcida, o Real permanecia em cima, mas seguia parando no goleiro. Vinicius Junior deixou os defensores para trás e arrematou para outra interferência do arqueiro.

Quem abriu o placar, porém, foi o Bayern, aos 22 minutos, Davies puxou para o meio em contra-ataque e marcou um golaçou para abrir o marcador. Pouco depois, os mandantes empataram, com Nacho Fernández, mas o VAR anulou o lance.

Aos 42 minutos, o Real Madrid deixou tudo igual: Neuer falhou no chute de Vini e Joselu, no rebote, completou para o fundo do gol. Nos acréscimos, os mandantes concretizaram a virada: Rudiger cruzou e Joselu, de novo, fez o tento da classificação para a final da Champions League.

