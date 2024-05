A No Ataque Internacional 08/05/2024 15:35 compartilhe







Clube de pai de ex-diretor do Cruzeiro sobe em Portugal depois de 19 anos crédito: No Ataque Internacional Clube de pai de ex-diretor do Cruzeiro sobe em Portugal depois de 19 anos (Time dirigido por brasileiro, Alverca sobe para a Segunda Divisão de Portugal) Administrado por brasileiros, o FC Alverca está de volta ao futebol profissional de Portugal. Depois de 19 anos longe dos holofotes, o clube do distrito metropolitano de Lisboa garantiu acesso à Segunda Divisão nacional, mesmo restando dois jogos para disputar na Terceira Divisão. O proprietário do FC Alverca é a família Vicintin, sendo Ricardo Vicintin o presidente. O dirigente de 74 anos é pai de Bruno Vicintin, ex-vice-presidente do Cruzeiro e hoje responsável pelo Santa Clara, também de Portugal.

Uma publicação compartilhada por FC Alverca – Futebol, SAD (@fcalverca)

O diretor-geral do clube de Alverca do Ribatejo é o também brasileiro Matheus Ornelas, de 36 anos, natural de Belo Horizonte.

O elenco do time azul e grená conta com oito jogadores brasileiros: o goleiro João Bravim (ex-base de Cruzeiro e Santos), os defensores Cesinha (ex-Cruzeiro e Red Bull Bragantino), Alysson (ex-base de Cruzeiro e Botafogo) e Pedro Venaque (ex-Guarani), os meias Pedro Bicalho (ex-Palmeiras e Cruzeiro), Vitinho (ex-Palmeira e Cruzeiro) e Iago Oliveira (ex-Atlético) e o atacante Luiz Miguel (ex-Fortaleza).

O treinador português João Pereira é o mais jovem entre as três principais divisões do país. Tem 32 anos e trabalhou recentemente como auxiliar-técnico da seleção de Moçambique.

Um dos principais nomes da história do FC Alverca é o ídolo luso-brasileiro Deco, atualmente diretor de futebol do Barcelona. O antigo craque, inclusive, parabenizou o ex-clube.

Retorno do Alverca para Segunda Divisão de Portugal

O Alverca disputou a Segunda Divisão – último escalão do futebol profissional em Portugal – pela última vez na temporada 2004/05, quando terminou na 13ª posição entre 18 equipes.

O clube terminou aquela temporada fora da zona de rebaixamento, mas deixou o futebol profissional após a participação. O Alverca ainda disputou a Primeira divisão em cinco oportunidades: 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2003/04.

