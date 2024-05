Reforço do Cruzeiro volta a jogar após mais de um mês na reserva (Rafael Elias (esq) e Lucas Villalba (dir), jogadores do Cruzeiro)

Lucas Villalba fez nesta terça-feira (7/4) a sua estreia com o técnico Fernando Seabra. Quarta opção da defesa, o zagueiro voltou a entrar em campo no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Alianza, no Estádio Armando Maestre Pajaveau, em Valledupar, na Colômbia.

Com o resultado fora de casa, a Raposa chegou à marca de seis pontos em quatro jogos no Grupo B da Copa Sul-Americana. O time celeste está em segundo lugar na chave, atrás da Universidad Católica, do Equador.

Último jogo de Villalba havia sido com Larcamón

A última atuação de Villalba havia sido sob o comando do técnico Nicolás Larcamón, demitido do cargo há quase um mês. Lucas foi titular no empate por 0 a 0 com a Universidad Católica, em 4 de abril, no Equador.

O Cruzeiro optou por jogar a estreia da Copa Sul-Americana com time misto, já que faria o duelo de volta da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, três dias depois. Por isso, Villalba permaneceu em campo durante os 90 minutos.

Quais foram os jogos de Villalba?

Com Larcamón, Villalba atuou em seis jogos seguidos entre 25 de fevereiro e 4 de abril. Nos três primeiros, o defensor só entrou na etapa complementar, a poucos minutos do apito final. Foi o caso dos confrontos com Pouso Alegre (2 a 0), Uberlândia (2 a 0) e Tombense (0 a 0).

Depois, vieram as chances como titular: contra Atlético (2 a 2) e Universidad Católica (0 a 0), jogou como zagueiro. Já na segunda partida diante do Tombense (3 a 1), supriu a ausência de Marlon na lateral esquerda.

Quem são os zagueiros titulares do Cruzeiro?

Seabra tem feito revezamento de duplas na zaga. João Marcelo e Zé Ivaldo contam com a preferência de Seabra e normalmente se alternam com Neris no setor.

As características de Villalba privilegiam principalmente os esquemas que usam três zagueiros. Lucas tem 1,77m e está habituado a jogar dessa forma ou como lateral-esquerdo. Seabra usa apenas dois homens na defesa.

Situação contratual de Villalba

Villalba está emprestado ao Cruzeiro pelo Argentinos Juniors, da Argentina, até o fim de 2024. Para contar com o zagueiro, a Raposa precisou pagar R$ 2 milhões ao clube de La Paternal. Se quiser permanecer em definitivo com o atleta, a diretoria celeste terá que arcar com mais R$ 4 milhões.

Dois reforços ainda não jogaram com Seabra

Todos os reforços que jogam na linha já estrearam com Seabra. Ainda aguardam por suas primeiras oportunidades com o treinador os goleiros Léo Aragão e Gabriel Grando, que estão na reserva de Anderson.

