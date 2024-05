Neymar se manifesta sobre enchentes no RS e revela doação: ‘Não curto postar tudo que faço’ (Neymar em campo pela Seleção Brasileira)

Atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, Neymar se manifestou publicamente sobre as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul e revelou envio grande quantidade de água e alimentos em aeronaves para as áreas afetadas.

O atleta postou na manhã desta terça-feira (7/5), no Instagram, fotos e vídeos de aviões repletos de garrafas de água e alimentos, e da equipe responsável pela ação, além de mensagem de invencivo às doações para o Rio Grande do Sul. Ele também agradeceu o pai, que, de acordo com o jogador, “está cuidando e dando todo o auxílio possível”.

Veja o que Neymar falou

“Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração.

Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz .. faz pelo coração e não por engajamento.

Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem.

Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando pra que tudo volte ao normal … meu Pai (Neymar Pai) está cuidando e dando todo auxílio possível.”

