Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva (Aos 38 anos, Thiago Silva pretende continuar no futebol inglês)

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (7/5) a contratação do zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, capitão da Seleção Brasileira nas Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022. O jogador vai retornar ao tricolor carioca, clube que o revelou, em julho, após o fim do contrato dele com o time inglês.

O Flu venceu a concorrência de times da Arábia Saudita e da Europa, que também queriam contar com o defensor de 39 anos.

Thiago Silva está no Chelsea há quase quatro anos. No final de abril, ele anunciou que sairá do clube, onde é ídolo, ao final da temporada 2023/2024.

O zagueiro reforçará o Fluminense, portanto, no segundo semestre de 2024. Assim, poderá entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil – a partir das oitavas de finais, caso o time se classifique – e pela Libertadores – caso a equipe passe para a fase de mata-mata.

A notícia Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne.