Times gaúchos solicitam à CBF suspensão de jogos por 20 dias

Internacional, Grêmio e Juventude solicitaram à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a suspensão de jogos por todas as competições nacionais em que estão presentes pelos próximos 20 dias por causa das chuvas históricas que causaram danos e mortes em 364 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.



O pedido dos clubes foi feito por meio de um ofício encaminhado via Federação Gaúcha de Futebol (FGF). A CBF já analisava a situação no estado e estudava medidas em meio à situação dos clubes.

Os três times estão na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Inter e Juventude, inclusive, vão se enfrentar pela terceira fase do torneio mata-mata. O primeiro jogo, que seria disputado na semana passada, está previsto para a próxima sexta-feira (10/5). As equipes querem adiar a partida.



No sábado (4/5), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol ) anunciou o adiamento de partidas do Internacional, na Copa Sul-Americana, e do Grêmio, na Copa Libertadores, em função das enchentes.



O Inter enfrentaria o Real Tomayapo, nesta terça-feira (7/5), em Tarija, na Bolívia, enquanto o Grêmio viajaria ao Chile para encarar o Huachipato, na quarta-feira (8/5).



Os clubes estão com atividades suspensas desde o fim de semana. Inter e Juventude ainda treinaram no sábado. Já o Grêmio não tem atividades desde sexta-feira (3/5).



Em Porto Alegre, o estádio Beira-Rio e a Arena do Grêmio estão alagados. Imagens áreas mostram as duas arenas completamente tomadas pelas águas.



Em nota, o Inter afirmou que “a prioridade absoluta nesse momento é o apoio para a garantia de vida das milhares de pessoas atingidas e a avaliação e restauração do mínimo de infraestrutura necessária para garantir a segurança de todos aqueles que participam de um evento esportivo”.



Ainda no comunicado, o clube confirmou o pedido à CBF via Federação Gaúcha, além de ressaltar um pedido de “compreensão, solidariedade, empatia e apoio imprescindíveis neste momento tão delicado e extraordinário”.

Tragédia no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul chegou, na noite desta segunda-feira (6/5), à marca de 85 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região ao longo da última semana.



O número de mortos pode aumentar ainda mais nos próximos dias, pois há um total de 134 desaparecidos, além de 339 feridos. Também há quatro óbitos em investigação.



De acordo com a Defesa Civil, há 47.676 desabrigados, instalados em alojamentos cedidos pelo poder público, e 153.824 desalojados.



As aulas foram suspensas nas 2.338 escolas da rede estadual e quase 200 mil alunos foram impactados. Um total de 386 escolas tiveram sua estrutura danificada pela chuva.



A previsão é que, nesta semana, a temperatura caia no Rio Grande do Sul nesta semana. A partir de quarta-feira, a expectativa é da chegada de uma frente fria na região. Em algumas regiões do estado os termômetro podem marcar mínimas de 10°C, o que pode causar ou agravar a hipotermia das pessoas que ainda não conseguiram ser resgatadas e estão em locais sem acesso a abrigo e alimentos.



As chuvas que devastaram cidades do Rio Grande do Sul também chegaram a Santa Catarina e ao Paraná, causando outras três mortes.

