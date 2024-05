Sporting é campeão português no embalo de atacante que superou Mbappé e Haaland (Quando balança as redes, o sueco de 25 anos comemora com os dedos entrelaçados tampando a boca)

Nesse domingo (5/5), o Sporting alcançou o 20º título do Campeonato Português. Ente alguns destaques do elenco está Gyökeres. Na estatística que considera gols em ligas nacionais, o atacante sueco ultrapassou Kylian Mbappé, do PSG, e Erling Haaland, do Manchester City.

Com 27 gols no Português, Gyökeresencerrou a temporada como artilheiro do Sporting. O atacante também soma nove assistências.

Ao comparar os artilheiros das ligas europeias, o sueco ocupa posição de destaque: é o quarto, à frente de Mbappé e Haaland. Quem lidera a lista é Harry Kane, do Bayern de Munique.

Artilheiros em ligas europeias

Harry Kane (Bayern de Munique, Alemanha) – 36 gols Imre Badalassi (Tre Penne, San Marino) – 28 gols Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar, Holanda) – 28 gols Victor Gyökeres(Sporting, Portugal) – 27 gols Luuk de Jong (PSV, Holanda) – 27 gols Kylian Mbappé (PSG, França) – 26 gols Sehrou Guirassy (Stuttgart, Alemanha) – 25 gols Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra) – 25 gols Andy Ryan (Larne, Irlanda do Norte) – 25 gols Kévin Denkey (Cercle Brugge, Bélgica) – 25 gols

