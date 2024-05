crédito: No Ataque Internacional

Arsenal x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações pela Premier League (Arsenal venceu fora de casa e assumiu a liderança da Premier League)

Arsenal e Bournemouth se enfrentam neste sábado (4/5), a partir das 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela 36ª rodada da Premier League. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

O Arsenal ocupa a liderança do Campeonato Inglês, com 80 pontos – 25 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 35 partidas disputadas. Enquanto isso, o Bournemouth, com 48 pontos, é o décimo colocado – foram 13 triunfos, nove empates e 13 derrotas em 35 jogos.

Arsenal x Bournemouth: onde assistir

Na TV fechada, a ESPN transmite o duelo entre Arsenal e Bournemouth. No streaming, o Star+ exibe a partida.

Arsenal x Bournemouth: prováveis escalações

Bournemouth: Travers; Smith, Senesi, Kelly e Oualtara; ScottCook, Semenyo e Kluivert; Ünal e Solanke . Técnico: David Moyes.



Travers; Smith, Senesi, Kelly e Oualtara; ScottCook, Semenyo e Kluivert; Ünal e Solanke David Moyes. Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Partey, Rice e Ødegaard; Saka, Trossard e Havertz. Técnico: Mikel Arteta.

