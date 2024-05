Ex-goleiro de Borussia e City perdeu fortuna e hoje vive com pouco mais de mil euros (Eike Immel, ex-goleiro de Borussia Dortmund e Manchester City)

Histórico goleiro do Borussia Dortmund e campeão da Eurocopa com a Seleção Alemã em 1980, Eike Immel vive em situação financeira complicada atualmente. Também ex-jogador do Manchester City, ele revelou em entrevista que excessos no fim da carreira o levaram à falência.

“O dinheiro não era uma preocupação no passado. Eu costumava viver a vida. Às vezes, a minha conta de telefone chegava a 10.000 euros por mês. Em um Natal, gastei mais de 26.000 euros em roupas para a minha nova namorada. Paguei mais de um milhão de euros pela minha casa, mas, a certa altura, os oficiais de justiça bateram à porta”, iniciou Immel.

Hoje com 63 anos, o ex-jogador recebe um subsídio de 1.135 mil euros (cerca de R$ 6,2 mil na cotação atual) por mês. Além disso, ele vive em um apartamento município de Stadtallendorf – a 452,2 de Berlim, capital da Alemanha.

“Hoje vivo com 1.136 euros por mês. Desse valor, 573 euros são para o aluguel, restando-me apenas 562 para outras despesas. É uma verdadeira batalha para pagar as contas… Às vezes só me restam dois euros na conta. Me deram toda a mobília do apartamento e um amigo que gere um restaurante local me deixa comer de graça”, prosseguiu.

“Fiz coisas que qualquer pessoa normal diria que não poderiam ser verdade… não tinha pensado o suficiente sobre o futuro. Administrar dinheiro não é um dos meus pontos fortes”, reconheceu o ex-jogador.

Carreira de Eike Immel

Eike Immel iniciou a carreira profissional em 1978, no Borussia Dortmund, equipe em que permaneceu até 1986, quando se transferiu para o Stuttgart. Em 1995, tornou-se jogador do Manchester City, tendo atuado pelo clube inglês por duas temporadas, até anunciar aposentadoria em 1997.

Entre os principais títulos conquistados por ele, estão a Eurocopa de 1980 e o Campeonato Alemão de 1992.

