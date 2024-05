Ronaldo diz que não trocaria títulos pelo Cruzeiro por uma Champions League (Ronaldo Fenômeno vendeu as ações da SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço)

Ronaldo se aposentou em 2011 e até hoje é lembrado como um dos melhores jogadores da história do futebol. O ex-centroavante, porém, não conseguiu vencer a Liga dos Campeões em sua vitoriosa passagem de 15 anos pelo futebol europeu.

Em entrevista à Betfair, o Fenômeno falou sobre o tão cobiçado torneio. Ao ser perguntado se trocaria algum dos títulos que ganhou pela taça da Champions League, o ex-dono do Cruzeiro deu uma resposta enfática.





“Não trocaria (pela Champions) porque não desmereceria nenhum outro título da minha carreira. Como poderia abrir mão da Copa do Brasil e do Mineiro pelo Cruzeiro? Do Paulista pelo Corinthians; da Copa do Rei, La Liga e Mundial de Clubes pelo Barcelona e Real Madrid? Dos Mundiais, da Copa América e da Copa das Confederações pela Seleção? Tudo o que conquistei durante minha trajetória como jogador tem muito valor pra mim” Ronaldo Fenômeno

Leia: Ex-técnico do Cruzeiro, Pezzolano comenta provável saída de Ronaldo do Real Valladolid

Passagem de Ronaldo como jogador do Cruzeiro

Cria da base celeste, Ronaldo marcou 56 gols em 58 jogos como atacante do Cruzeiro, entre . Pelo time celeste, integrou sem jogar o elenco que venceu a Copa do Brasil de 1993 e foi o grande destaque do título mineiro de 1994.

No mesmo ano da conquista estadual, foi convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Depois de participar da conquista do tetracampeonato mundial, Ronaldo foi vendido ao PSV, da Holanda.

O Fenômeno ainda atuou por Barcelona e Real Madrid, na Espanha; e Internazionale e Milan, na Itália. Quando retornou ao Brasil, vestiu a camisa do Corinthians em suas três temporadas finais.

“Tudo o que conquistei tem muito valor pra mim, para o momento que eu vivia, pro degrau que eu subia, pro desafio que eu enfrentava, pra equipe que eu integrava e pra torcida que nos apoiava. Cada vitória e cada derrota fazem parte da minha história. Bati na trave da Champions algumas vezes e claro que gostaria de ter levado a taça, mas levei lições importantes pra minha vida que também somaram nas minhas conquistas e formação. Minha maior escola foi o futebol” Ronaldo Fenômeno

Passagem de Ronaldo como dono do Cruzeiro

Ronaldo foi dono da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro entre dezembro de 2021 e abril de 2024. Ele tinha 90% das ações da SAF, percentual que foi adquirido nessa segunda-feira (29/4) pelo empresário Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH.

A notícia Ronaldo diz que não trocaria títulos pelo Cruzeiro por uma Champions League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.