Leverkusen vence a Roma e fica mais perto da final da Liga Europa (Leverkusen venceu a Roma)

Nesta quinta-feira, o Bayer Leverkusen ganhou da Roma por 2 a 0 pela ida da semifinal da Liga Europa, no Estádio Olímpico. Wirtz e Andrich fizeram os gols da vitória dos visitantes.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 16h, na Alemanha. Quem passar duela pelo título do torneio com o vencedor do confronto entre Atalanta e Olympique de Marselha.

Agora, as equipes focam em suas respectivas competições nacionais, com o Bayer Leverkusen enfrentando o Eintracht Frankfurt às 12h30 desse domingo, no Deutsche Bank Park. Já a Roma encara a Juventus na mesma data, às 15h45, no Estádio Olímpico.

O jogo

A primeira chance do jogo foi da Roma, com Dybala obrigando Kovar a trabalhar. Pouco depois, Paredes passou para Lukaku, que cabeceou no travessão.

Em resposta, o Leverkusen chegou com perigo, mas Frimpong acertou a rede pelo lado de fora. Aos 27 minutos, o time alemão abriu o marcador: após passe errado de Karsdorp, Grimaldo serviu Wirtz, que finalizou para o fundo do gol.

Com o tento, os comandados de Xabi Alonso cresceram no jogo e quase ampliaram: Frimpong arrematou e assustou Svilar. No fim da primeira etapa, os mandantes, novamente, ficaram perto de fazer 2 a 0, mas o camisa 30 e Grimaldo desperdiçaram as chances.

A segunda etapa teve menos emoção se comparada a primeira, com o Leverkusen administrando a vantagem e a Roma sem conseguir levar perigo.

Aos 28 minutos do segundo tempo, os alemães ampliaram a diferença. O volante Andrich marcou um golaço e deu números finais ao duelo.

