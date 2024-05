Richarlison compartilha vídeo com provocação a companheiro de Seleção Brasileira (Richarlison, atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira )

Companheiros de Seleção Brasileira, o atacante Richarlison e o zagueiro Gabriel Magalhães são rivais no futebol inglês. O pombo joga pelo Tottenham, enquanto o defensor atua no Arsenal, equipes que se enfrentaram no último sábado (27/4), pela 35ª rodada da Premier League. O duelo, que terminou com vitória dos Gunners por 3 a 2, também ficou marcado por um desentendimento entre os compatriotas.

No fim da partida, ocorreu um trombada entre os brasileiros, que ensaiaram um princípio de discussão – logo apartada pela arbitragem e outros atletas. O momento viralizou nas redes sociais, e Richarlison compartilhou, em sua conta oficial no Tiktok, um vídeo em que a legenda provoca Gabriel Magalhães.

Print do vídeo compartilhado por Richarlison (foto: Reprodução)

“Brazil’s first choice striker x Brazil’s last choice CB (primeira escolha de atacante do Brasil x último zagueiro escolhido)”, diz o texto que acompanha a publicação compartilhada pelo jogador do Tottenham.

Assista ao vídeo:

gabriel magalhães botando o terror no richarlison kkkkkkkk pic.twitter.com/1gHSCIwWRH — Central do Martinelli | Ted (@ctmartinelli) April 29, 2024

