PSG é tricampeão francês sem entrar em campo

O PSG é tricampeão francês mesmo sem ir a campo, pois foi beneficiado pela vitória do Lyon sobre o Mônaco, neste domingo (28/4). O time parisiense, que levantaria o caneco no sábado se vencesse o Le Havre, apenas empatou em 3 a 3.

Com isso, ficou na dependência de um tropeço meonegasco, que fazia clássico fora de casa com o Lyon, gechando a 31ª rodada. Como perdeu por 3 a 2, o Monaco parou nos 58 pontos, contra 70 do PSG. Como restam apenas mais três rodadas e nove pontos em jogo, não pode mais alcançar o Paris Saint-Germain.

Este é o 12º título francês do PSG, que amplia a vantagem para o Saint-Étienne (10), Lyon (9) e Monaco (8).

Os parisienses assistiram de camarote o Monaco abrir o placar aos 30 segundos com Ben Yedder e levar dois gols ainda no primeiro tempo com Lacazzete e Benrahma.

Ben Yedder chegou a empatar para os visitantes, mas, no fim, Malik Fofana marcou para o Lyon. O clube tem John textor como dono da SAF (assim como é no Botafogo). O triunfo leva o time aos 44 pontos, em sétimo lugar e ainda com chance de beliscar vaga em competições da Uefa.

Monaco sai na frente e leva a virada

O Monaco começou surpreendendo. O Lyon deu a saída, perdeu a bola e, numa uma troca de passes rápida terminou com Ben Yedder concluindo a bola para o gol com 30 segundos. Contudo, o time da casa não perdeu o foco e conseguiu a virada antes dos 30 mimnutos.

Primeiramente com Behrama fazendo grande jogada pela esquerda e cruzando para Lacazette só rolar para o gol vazio. Quatro minutos depois, foi Benhrama que apareceu no meio da área para concluir, com um chute forte, cruzamento da direita.

Lyon vence. PSG tricampeão

No segundo tempo, Ben Yedder escorou, de cabeça, um cruzamento de Fofana de direita aos 15 minutos deixando tudo igual. No minuto seguinte, quase revirou o jogo, chutando uma bola raspando. E Ben Yedder chegou a fazer um gol, anulado por impedimento.

Desesperado na tentativa de fazer o gol da vitória e, assim, manter a pequena chance de título, o Monaco se lançou ao ataque. Mas, aos 39, deu espaço para o contra-ataque que terminou no gol de Malik Fofana, definindo o placar e garantindo a taça ao PSG.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (26/4)

Montpellier 1×1 Nantes



Sábado (27/4)

PSG 3×3 Le Havre



Domingo (28/4)

Metz 1×2 Lille

Lorient 1×2 Toulouse

Clermont 4×1 Reims

Strasbourg 1×3 Nice

Rennes 4×5 Brest

Lyon 3×2 Monaco

Olympique x Lens – 16h

