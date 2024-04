Jovem de 16 anos que fez golaço contra Palmeiras está vendido ao Chelsea e se envolveu em polêmica por seleção (Kendry participou de quatro gols nos últimos três jogos)

Um golaço e uma grande atuação diante do Palmeiras pela Copa Libertadores deu ainda mais destaque à grande promessa do futebol equatoriano. O ponta-direita Kendry Páez tem 16 anos, joga pelo Independiente Del Valle, está vendido ao Chelsea, da Inglaterra, e se envolveu recentemente em polêmica pela seleção do Equador.

São muitos fatos em torno de um garoto nascido em 4 de maio de 2007. 10 dias antes de completar 17 anos, Kendry Páez foi o protagonista do Independiente Del Valle na derrota para o Palmeiras por 3 a 2 na noite de quarta-feira (24/4), pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores.

Aos 38 do primeiro tempo, o jovem de 16 anos deu uma assistência para Michael Hoyos ampliar a vantagem que o próprio havia aberto anteriormente. No minuto 12, Kendry Páez protagonizou bela jogada individual, com tabelas entre ele e companheiros, e finalizou com a perna esquerda sem dar chances a Weverton. Veja o gol no vídeo abaixo.

No segundo tempo, o Del Valle não conseguiu segurar o ímpeto do Palmeiras, e Kendry Páez não voltou a participar de gols. Desta forma, o time equatoriano sofreu a virada e perdeu o jogo. Mesmo assim, a atuação do jogador chamou a atenção.

Quem é Kendry Páez

Nascido em Guayaquil, no Equador, Kendry Páez atropelou as etapas de base e foi para o time profissional do Independiente Del Valle aos 15 anos, na temporada passada. E logo na estreia, ele marcou gol e bateu recorde no Campeonato Equatoriano: se tornou o mais novo a balançar a rede no torneio.

O sucesso precoce fez com que o Chelsea fizesse um investimento no atleta canhoto, que assinou contrato com a equipe inglesa em junho de 2023 e se apresentará dois anos depois, quando estiver com 18 anos. O clube de Londres desembolsou 20 milhões de euros (R$ 111 milhões na cotação da época) pela negociação.

Também em 2023, Kendry Páez foi convocado pela primeira vez para defender a Seleção do Equador e estreou com assistência diante do Uruguai. Essa partida fez o ponta-direita se tornar o mais novo a vestir a camisa do Equador, a ser titular nas Eliminatórias e dar uma assistência no torneio sul-americano.

Só que a passagem pela seleção teve um capítulo polêmico recentemente. Junto de Gonzalo Plata, do Al-Sadd, e Robert Arboleda, do São Paulo, Kendry Páez foi filmado em um clube de strippers nos Estados Unidos, após a derrota do Equador para a Itália por 2 a 0, em 24 de março de 2024. A presença de um jovem de 16 anos em um estabelecimento como esse é crime nos EUA.

