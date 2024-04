crédito: No Ataque Internacional

Guardiola revela desejo de voltar ao Barcelona, mas em outro cargo (Pep Guardiola, técnico do Manchester City)

Técnico do Manchester City, o espanhol Pep Guardiola revelou que tem planos de ser presidente do Barcelona no futuro.

Guardiola deixou escapar seus planos para o futuro durante uma participação em um documentário sobre a meio-campista do Barça Aitana Bonmatí, vencedora do Prêmio Laureus. Ele disse à espanhola: “Serei o presidente do Barcelona.”

Aitana expressou o desejo de ser diretora esportiva do Barcelona e de contratar Guardiola como técnico. No entanto, o treinador revelou que pensa em outra forma para voltar ao clube. Ele afirmou que ainda há um passo a executar na Catalunha: “Eu viria (para o Barcelona) de graça. Não seria uma questão econômica. Mas vai haver um problema que devo te avisar: eu serei o presidente e vou te contratar como diretora esportiva”.

Guardiola no Barcelona

A maior parte da carreira de Guardiola como jogador foi vestindo a camisa do Barcelona. Ele atuou pela equipe de 1988 até 2001 – passando por algumas categorias do clube.

Como treinador, o espanhol comandou o Barça B por uma temporada e subiu para a equipe principal em 2008, ficando até 2012. Como comandante do time catalão, conquistou duas Champions League, três Espanhóis e dois Mundiais de Clubes, incluindo um sexteto em 2009.

“O Barcelona é o meu clube de coração. Devo tudo ao Barcelona, seria impossível estar aqui sem ele. O Barcelona é parte da minha vida, mas essa mudança pro City foi muito especial, construindo passo a passo, pouco a pouco”, disse Guardiola quando venceu o prêmio de melhor treinador de 2023 da Fifa.

A notícia Guardiola revela desejo de voltar ao Barcelona, mas em outro cargo foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.