Ex-técnico lista ídolo do Cruzeiro entre ‘gênios do futebol’ e exclui CR7 (Cristiano Ronaldo em aquecimento para partida do Al-Nassr)

O ex-treinador Fabio Capello listou Ronaldo Nazário entre os grandes gênios da história do futebol. O italiano, que comandou o R9 no Real Madrid, deixou um xará do brasileiro fora da relação: Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo é um grande jogador. Ganhou títulos, Bolas de Ouro, mas não foi tão genial como Messi. Cristiano Ronaldo é um grande goleador e sabe fazer tudo, mas não é um gênio”, iniciou Capello, em entrevista no Prêmio Laureus, nessa segunda-feira (22/4).

“Conheci Messi no Troféu Joan Gamper (em 2005). Com 20 ou 25 minutos de jogo, procurei Rijkaard (técnico do Barcelona na ocasião) e pedi que me emprestasse o Messi (para a Juventus) por uma temporada. Ele era um gênio”, relembrou.

“Messi, Pelé e Maradona, sim, foram gênios. Esqueci-me de um que também poderia entrar: Ronaldo, o gordo”, concluiu Capello.

Capello e Ronaldo no Real Madrid

Fabio Capello foi o responsável por dispensar Ronaldo do Real Madrid, em 2007. O treinador italiano justificou que o camisa 9 brasileiro tinha condutas antiprofissionais no elenco merengue.

“Em fevereiro de 2007, resolvi demitir Ronaldo. Ele era uma pessoa que gostava de festa e envolvia o grupo em saídas com ele. Um dia, Van Nistelrooy veio e me disse: ‘Senhor, aqui no vestiário cheira a álcool’ e era verdade. Ronaldo pesava 94 kg naquele ano. Na Coreia, na Copa do Mundo de 2002, ele pesava 82. Eu falei para ele emagrecer, mas ele chegou a 92,5″, disse Capello, em evento na Itália, no ano passado.

Atual sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, Ronaldo é um dos maiores ídolos da história do Real. Em Madri, ele marcou 104 gols em 177 jogos.

