Seabra busca melhorias no Cruzeiro com conversas individuais com o elenco, diz meia (Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro)

Segundo o meia Mateus Vital, Fernando Seabra busca melhorias no Cruzeiro por meio de conversas individuais com o elenco. O técnico assumiu o comando da Raposa há três semanas e ainda vive período de adaptação de ideias.

Nesta terça-feira (23/4), Seabra terá mais um compromisso internacional. O Cruzeiro enfrenta o Unión La Calera a partir das 19h, no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana.





“A realidade é que o Seabra procura sempre conversar (de forma) individual com o grupo. Até pela demanda de jogos, com um atrás do outro. Ele quer passar para a gente o que ele pretende, para que possamos ter o entendimento. E a conversa individual é um pouco mais clara, aí o jogador consegue entender, Ele tem conversado comigo e outros jogadores também. Mateus Vital, meia do Cruzeiro

Vital visa titularidade no Cruzeiro

Seabra já esteve à frente do Cruzeiro em quatro partidas: vitória sobre o Botafogo (3 a 2), empates com Alianza-COL (3 a 3) e Fortaleza (1 a 1) e derrota para o Atlético (3 a 0). Vital foi acionado no segundo tempo de todos os jogos e marcou um gol.

“Eu tenho na minha cabeça que tenho que continuar trabalhando e aproveitando as oportunidades que tiver, para que eu esteja preparado quando for da vontade do Seabra me colocar como titular”, afirmou o meia.

Vital balançou a rede no empate com o Leão do Pici. A equipe celeste perdia até o fim da etapa complementar, mas o jogador marcou o gol de empate aos 44 minutos.

Situação do Cruzeiro na Sul-Americana

O Grupo B da Sul-Americana tem quatro times: Universidad Católica (1º, com 4 pontos), Unión La Calera (2º, com 3), Cruzeiro (3º, com 2) e Alianza (4º, com 1).

Somente o primeiro colocado tem vaga direta nas oitavas de final. Se ficar em segundo lugar na chave, a Raposa terá que disputar uma etapa de repescagem contra equipes eliminadas na fase de grupos da Copa Libertadores.

