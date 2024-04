Real Madrid vence Barcelona em jogo de cinco gols e se aproxima do título do Espanhol

O Real Madrid venceu o Barcelona neste domingo (21/4), por 3 a 2, no Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O meio-campista inglês Jude Bellingham marcou nos acréscimos do segundo tempo e decidiu a partida.

Com o resultado, o clube merengue, líder da competição, com 81 pontos, amplia a vantagem para o time catalão, segundo colocado, com 70, e se aproxima do título de La Liga.

O Real Madrid retorna a campo na próxima sexta-feira (26/4), às 16h (de Brasília), quando enfrenta a Real Sociedad, no Estádio Anoeta, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Já o Barcelona recebe o Valencia, no dia 29 de abril, no mesmo horário.

O jogo

O Barcelona iniciou a partida pressionando e abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. O brasileiro Raphinha bateu escanteio pela direita na segunda trave, e Andreas Christensen subiu para cabecear e marcar o primeiro gol do jogo.

Aos 15 minutos da etapa inicial, o Real Madrid empatou. Lucas Vázquez avançou pela direita, driblou o lateral João Cancelo e foi derrubado por Frenkie de Jong na área. O árbitro marcou pênalti, e Vinícius Júnior converteu.

O Barcelona quase chegou ao seu segundo gol aos 27 minutos do primeiro tempo. Raphinha cobrou mais um escanteio pela direita, Lamine Yamal desviou e o goleiro Andriy Lunin defendeu a bola em cima da linha.

O clube catalão saiu na frente novamente aos 23 minutos da etapa final. Após cruzamento de Yamal, Fermín López aproveitou o rebote de Lunin e marcou o segundo gol do Barcelona.

Não demorou muito e o Real Madrid empatou o jogo, aos 27 minutos do segundo tempo. Vinicius Junior avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Lucas Vázquez, que chegou finalizando para balançar as redes.

Já no fim do jogo, aos 46 minutos, o Real Madrid virou, com gol de Bellingham. Após boa jogada de Brahim Díaz, Lucas Vázquez cruzou rasteiro pela direita, e o meio-campista inglês apareceu para chutar de primeira para o fundo do gol.

Resultados de outros jogos deste domingo pelo Espanhol:

Getafe 1 x 1 Real Sociedad

Almería 1 x 2 Villarreal

Alavés 2 x 0 Atlético de Madrid

