Everton vence Nottingham e se afasta da zona de rebaixamento da Premier League

O Everton conseguiu resultado excepcional na manhã deste domingo (21/4) ao vencer o Nottingham Forest por 2 a 0, no Goodison Park, em Liverpool, pela 32ª rodada da Premier League. Os gols foram de Gana Gueye e McNeil, um em casa tempo.

Apesar do bom resultado, o Everton sofreu e viu o Nottingham obrigar o goleiro Pickford a fazer milagre. Ainda saiu reclamando da não marcação de três pênaltis. O jogo teve um grande susto no fim. O português Beto, do time da casa, sofreu concussão e recebeu tratamento por dez minutos antes de sair de maca. Mas lúcido.

O resultado levou o Everton aos 30 pontos, ainda em 16º lugar, mas abrindo quatro de vantagem sobre o Nottingham, 17º e primeiro fora da zona de rebaixamento. O Luton Town, com 25 pontos, é o primeiro dentro da degola.

O resultado é ainda mais importante porque faltam quatro rodadas para o fim da competição.

O jogo

O Nottingham Forest surpreendeu pelo volume ofensivo. Notoriamente um dos times mais retrancados da Premier Legue, saiu do jogo com mais posse (59%) e finalizações 9 a 7. Mas o Everton teve maior eficácia. Depois de 25 minutos muito truncados, o time da casa chegou ao gol aos 30 minutos, em chute de fora da área de Gueye em que o goleiro Sels pulou atrasado.

Aos 39, Wood teve tudo para empatar, pois ficou com uma sobra na pequena área e mandou uma bomba. Porém, Pickford, goleiro da Seleção Inglesa, defendeu no reflexo. O time ainda lamentou a não marcação de um pênalti – o VAR considerou lance normal.

No segundo tempo, o Nottingham voltou a se queixar de pênalti não marcado e desperdiçou chance incrível com Gibbs-White, qe chutou para fora após receber a bola livre de marcação no lado esquerdo da área. Como quem não faz leva, o Everton ampliou aos, com Mc Nei, que mandou de fora da área no canto esquerdo de Sels.

Jogador tem concussão

Ja nos acréscimos, um susto. Gibbs-White se chocou com Beto na intermediaria de defesa O jogador do Nottingham logo se recuperou. O atleta do Everton, por sua vez, precisou de atendimento e após dez minutos de tensão saiu de maca e usando oxigênio para respirar melhor. Para alívio geral, ele estava lúcido e fez sinal de positivo para a torcida.

