Adversário do Cruzeiro, La Calera está na zona de rebaixamento no Chile

O Cruzeiro visita o Unión La Calera, no Estádio Municipal de Concepción, no Chile, nesta terça-feira (23/4), a partir das 19h, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Pode pesar a favor da Raposa o atual momento do clube chileno, vice-lanterna no campeonato nacional.

Em nove jogos disputados pelo Campeonato Chileno, o La Calera venceu apenas um, contra o Huachipato, por 1 a 0. O número de derrotas prevalece – são cinco. Além de três empates. O desempenho ruim coloca o adversário cruzeirense em 15º no torneio nacional, com apenas seis pontos – um a mais que o lanterna Audax Italiano.

Na Sul-Americana, o La Calera tem um triunfo (1 a 0 contra o Alianza) e um tropeço (1 a 0 para a Universidad Católica).

Cruzeiro também não está confortável

A sequência ruim do La Calera pode favorecer o Cruzeiro. No entanto, a Raposa também segue cercada de desconfianças.

O torcedor cruzeirense ainda não esqueceu a eliminação precoce na Copa do Brasil, nem a derrota para o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Pesa, também, os desempenhos recentes nos outros dois torneios que disputa.

As atuações do Cruzeiro na própria Sul-Americana não convenceram, principalmente a última. Na segunda rodada, a equipe abriu 3 a 0 no marcador e viu o Alianza empatar no último lance em pleno Mineirão.

Para completar, nesse sábado (20/4), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, a Raposa visitou o Atlético na Arena MRV e praticamente não viu a cor da bola. O Galo controlou a partida e, soberano, venceu por 3 a 0.

Próximos jogos do La Calera

La Calera x Cruzeiro – 23/4 (terça-feira) – 19h – Estádio Municipal de Concepción – Sul-Americana

Colo-Colo x La Calera – 28/4 (domingo) – 19h – Estádio Monumental David Arellano – Campeonato Chileno

Próximos jogos do Cruzeiro

Cruzeiro x Vitória – 28/4 (domingo) – 16h – Mineirão – Campeonato Brasileiro

