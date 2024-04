Como ex-clube de Hulk, do Atlético, pode servir como inspiração para o Bayer Leverkusen (Hulk foi o artilheiro do Porto em conquista do Campeonato Português)

Já campeão, o Bayer Leverkusen pode atingir um feito que apenas um clube conseguiu na história do Campeonato Alemão: terminar a temporada invicto na competição. Para isso, o clube tem, entre outras inspirações, o Porto-POR liderado por Hulk, atacante do Atlético.

Comandado pelo ex-volante espanhol Xabi Alonso, o Leverkusen levantou a taça da Bundesliga na rodada passada, com a goleada por 5 a 0 sobre o Werder Bremen. São 79 pontos conquistados, com 25 vitórias em quatro empates há cinco rodadas do fim.

Em 2010/2011, Hulk foi um dos destaques do Porto na conquista do Campeonato Português, com 23 gols em 26 jogos – números que o deram a artilharia daquela edição do torneio.

Outros atletas conhecidos daquele time eram o zagueiro Otamendi, ex-Atlético, os brasileiros Maicon (zagueiro, ex-Cruzeiro e hoje no Vasco) e Walter (atacante), além dos colombianos James Rodríguez e Falcão.

Na oportunidade, a equipe não perdeu sequer uma partida e somou 84 pontos, 21 à frente do Benfica, segundo colocado. Foram 27 vitórias e três empates.

Os Dragões voltaram a vencer o Português de forma invicta duas temporadas depois, mas dessa vez sem a presença de Hulk, que já estava no Zenit, da Rússia.

Outros campeões invictos

Recentemente, dois clubes também fizeram história ao conquistar uma das grandes ligas da Europa de forma invicta. O Arsenal de Henry, Pires e Bergkamp, entre outros craques, venceu a Premier League na temporada 2003/2004.



Já a Juventus levantou a taça do Campeonato Italiano sem perder nenhuma partida em 2011/2012. Aquele time contava, por exemplo, com Buffon, Chiellini e Pirlo.

No futebol brasileiro, o único clube a vencer a Série A do Campeonato Brasileiro sem derrotas é o Internacional. Liderado por Falcão, o clube gaúcho bateu o Vasco na final e terminou aquela edição com 17 vitórias e sete empates.

Invictos, mas sem título

Também há casos de times que conseguiram chegar ao fim das ligas nacionais invictos, mas ainda assim não terminaram com a taça. É o caso do Atlético em 1977.

Naquele ano, o alvinegro foi à final contra o São Paulo com 12 vitórias em 12 jogos, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis em pleno Mineirão e sem Reinaldo. Suspenso, o artilheiro daquela edição com 28 gols não disputou a grande decisão.

Há ainda outros casos conhecidos de equipes invictas, mas sem título. O Perugia, da Itália, em 1978/1979, o Benfica, em 1977/1978, e o Galatasaray, da Turquia, em 1985/1986.

A sequência do Leverkusen no Campeonato Alemão

A próxima partida do Leverkusen na Bundesliga será contra o Borussia Dortmund, neste domingo (21/4), às 12h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Depois, o time de Xabi Alonso terá pela frente Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Bochum e Augsburg.

O Dresdner SC é o único time na história a conquistar o Campeonato Alemão de forma invicta, com 23 vitórias em 23 jogos em 1942/1943.

Além de tentar terminar o Alemão invicto, o Leverkusen busca algo ainda mais expressivo: não perder nenhum jogo em toda a temporada. São 38 vitórias e seis empates em três competições.

A equipe está na final da Copa da Alemanha, na qual enfrentará o Kaiserslautern, e na semifinal da Liga Europa. O adversário no torneio será a Roma.

