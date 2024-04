crédito: No Ataque Internacional

Ex-técnico do Cruzeiro se aproxima de time mexicano (Nico Larcámon, ex-técnico do Cruzeiro)

O Cruzeiro já tem um novo técnico, e o ex-treinador celeste também já está próximo de assumir seu novo clube. O provável destino de Nico Larcámon será o Xolos de Tijuana, do México. O argentino está livre no mercado desde sua demissão da Raposa, após a derrota na final do Mineiro.

Miguel Herrera, técnico do time mexicano desde fevereiro de 2023, está balançado no cargo e Larcámon seria o escolhido para tentar salavar a equipe. Atualmente, o Xolos ocupa a penúltima colocação na Liga MX. A informação é do jornal La Opinión.

Miguel Herrera, inclusive, já falou sobre a falta de confiança nos treinadores mexicanos. Atualmente, apenas ele e Eduardo Fentanes são mexicanos que comandam equipes da Liga MX.

“Ei… bem, o que você acha… O Apertura 2024 pode dar uma guinada ‘inesperada’. Spoilers. Vou deixar assim”, publicou o jornalista do TUDN, Brandon Ambriz. A postagem acompanha uma foto de Larcamón sentado no banco do Xolos de Tijuana.

Nico Larcámon já treinou dois times no México: o Club Puebla e o Club León. Ao todo, o ex-técnico do Cruzeiro acumula mais de 130 jogos na Liga MX. Pelo Cruzeiro, o técnico argentino comandou 14 jogos. Foram sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

