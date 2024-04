Comentarista critica vaias a jogadores do Atlético: ‘Se for para jogar contra, fique em casa’

Vaiados por alguns torcedores do Atlético na Arena MRV, nessa quarta-feira (10/4), durante o jogo com o Rosario Central, pela Copa Libertadores, o zagueiro Jemerson e o atacante Paulinho foram defendidos por um comentarista de TV. Ele ainda criticou as vaias aos jogadores do Galo e disparou contra os atleticanos que fizerem esse protesto: “‘Se for para jogar contra, fique em casa”.

Durante o programa Alterosa Esporte, da TV Alterosa, nesta quinta-feira (11/4), Fael, representante da torcida do Atlético na bancada democrática, perdeu a paciência com os torcedores que vaiaram Jemerson e Paulinho. O Galo venceu o time argentino, por 2 a 1. O atacante, inclusive, foi quem marcou o gol que garantiu o triunfo alvinegro.

Comentarista manda recado à torcida

“Agora um recado para o torcedor atleticano. O Jemerson não falhou no gol sofrido ontem pelo Atlético. A gente tem lances para reclamar do Jemerson, mas vamos reclamar da maneira correta. Agora eu não concordo com vaia em um jogo de Libertadores, partida decisiva contra o principal adversário do grupo. Isso vale para o Paulinho também, que perdeu gol, mas fez gol, abriu espaço para o Scarpa marcar também”, analisou Fael.

“Se for para jogar contra o Galo, fique em casa, meu amigo. Prefiro ter um público menor, mas ter uma torcida que joga junto com o time”, disparou o comentarista.

