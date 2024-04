crédito: No Ataque Internacional

Clube europeu garante vaga no Mundial de 2025; veja 22 times classificados

Clube europeu garante vaga no Mundial de 2025; veja 22 times classificados (Atlético de Madrid é um dos 22 times já classificados para o Mundial de Clubes de 2025)

Mesmo com a eliminação para o Borussia Dortmund (5 a 4, no agregado), na Liga dos Campeões, nesta terça-feira (16/4), o Atlético de Madrid garantiu vaga no Mundial de Clubes de 2025. O time comandado por Diego Simeone é o último espanhol a se classificar para a competição. Cada país tem direito a apenas dois representantes.

O Brasil, contudo, terá três equipes: Palmeiras, Flamengo e Fluminense, campeões da Copa Libertadores em 2021, 2022 e 2023, respectivamente. Caso outro clube brasileiro que não faça parte do trio venha a ser campeão do torneio em 2024, o país poderá ter quatro representantes no Mundial.

O outro time da Espanha que brigava pela vaga era o Barcelona, eliminado da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, também nesta terça-feira, depois de perder por 4 a 1 no jogo de volta das quartas de final.

Os campeões das últimas três edições da Liga dos Campeões – Manchester City, Real Madrid e Chelsea – também já se classificaram para o Mundial de 2025.

Das equipes que seguem na Liga dos Campeões, apenas o Arsenal não está garantido. A equipe inglesa pode conseguir a vaga caso seja o campeão. Caso contrário, a última vaga europeia ficará com o Salzburg, da Áustria. A final está marcada para 1° de junho (sábado), em Londres.

Os comandados de Mikel Arteta ainda jogam nesta quarta-feira (17/4) contra o Bayern de Munique na Allianz Arena, às 16h. O jogo de ida terminou empatado por 2 a 2.

O Mundial de Clubes, que ganhará novo formato a partir do próximo ano, contará com 32 equipes e será disputado nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025.

Veja 22 dos 32 times já classificados para o Mundial de Clubes de 2025:

Manchester City (ING)

Atlético de Madrid (ESP)

Chelsea (ING)

Real Madrid (ESP)

Bayern de Munique (ALE)

Inter de Milão (ITA)

Juventus (ITA)

Borussia Dortmund (ALE)

Porto (POR)

Benfica (POR)

PSG (FRA)

Palmeiras (BRA)

Flamengo (BRA)

Fluminense (BRA)

Al-Hilal (SAU)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Al Ahly (EGI)

Wydad Casablanca (MAR)

Monterrey (MEX)

Seattle Sounders (EUA)

León (MEX)

Auckland City (NZE)

A notícia Clube europeu garante vaga no Mundial de 2025; veja 22 times classificados foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.