crédito: No Ataque Internacional

PSG x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pelas quartas de final da Liga dos Campeões (PSG e Barça voltam a se enfrentar em jogo decisivo pela Champions League após três anos)

O Estádio Parc des Princes, em Paris, é palco do primeiro encontro entre PSG e Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (10/4). A bola rola às 16h. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

Como chega o PSG

Com o título da Ligue 1 encaminhado, o PSG mira a inédita taça da Liga dos Campeões. Para chegar 100% diante do Barcelona, o técnico Luis Enrique preservou os principais atletas diante do Clermont.

O zagueiro e capitão Marquinhos, que estava no departamento médico devido a lesão muscular, está confirmado no time principal. Por outro lado, o lateral-direito Hakimi terá de cumprir suspensão.

Como chega o Barcelona

O Barcelona promete jogar duro e projeta ao menos o empate fora de casa. A principal meta de Xavi Hernández é “segurar” Mbappé, estrela do rival.

Christensen, Frenkie de Jong e Pedri treinaram normalmente nos últimos dias e estão à disposição do treinador. Enquanto isso, Alejandro Balde e Gavi, lesionados, não viajam com o elenco.

PSG x Barcelona: onde assistir

No streaming, o MAX transmite o duelo entre PSG e Barcelona, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

PSG x Barcelona: prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Hernández (Nuno Mendes); Lee, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé.

Técnico: Luis Enrique.



Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Cubarsi, Araújo, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri (Fermín); Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Técnico: Xavi Hernández.

PSG x Barcelona: arbitragem

Árbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistentes: Gary Beswick (ENG) e Adam Nunn ENG

VAR: Stuart Attwell (ENG)

