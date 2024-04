Liverpool perde por 3 a 0 da Atalanta e se complica na Europa League (Atalanta não tomou conhecimento do Liverpool e fez 3 a 0 na Inglaterra)

O Liverpool perdeu para a Atalanta por 3 a 0, nesta quinta-feira (11/4), em Anfield, pela partida de ida das quartas de final da Europa League. Scamacca (2) e Pasalic marcaram os tentos da vitória dos italianos.

Aos 38 minutos da primeira etapa, os visitantes abriram o placar com o camisa 90, que voltou a balançar as redes aos 15′ do segundo tempo. O meia croata, aos 38′, deu números finais ao confronto.

Diante do resultado, os comandados de Klopp se complicaram na busca por uma vaga na semifinal. As equipes voltam a se enfrentar pela volta das quartas de final na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), na Itália.

Jürgen Klopp: ‘Merecemos perder’

Ao analisar a partida, o técnico Jürgen Kloop admitiu o mau desempenho do Liverpool e disse que a equipe mereceu perder (assista abaixo).

Time misto do Liverpool

O clube inglês entrou em campo com time misto diante da Atalanta, visto que a prioridade é brigar pelo título da Premier League. O Liverpool é o segundo colocado, com 71 pontos – empatado com o líder Arsenal e um acima do terceiro Manchester City.

Neste domingo (14/4), o Liverpool recebe o Crystal Palace, em Anfield, a partir das 10h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Benfica vence Olympique

No outro confronto desta fase, o Benfica contou com o apoio da sua torcida para triunfar por 2 a 1 contra o Olympique de Marselha. Rafa e Di María fizeram os gols portugueses, enquanto Aubameyang diminuiu para o time francês.

Com a vantagem da ida, o Benfica volta a campo pela Liga Europa também na próxima quinta, às 16h (de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marselha.

Resultados das quartas de final da Liga Europa

Quinta-feira, 11/04

Milan 0 x 1 Roma

Bayer Leverkusen 2 x 0 West Ham

Benfica 2 x 1 Olympique de Marselha

Liverpool 0 x 3 Atalanta

A notícia Liverpool perde por 3 a 0 da Atalanta e se complica na Europa League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.