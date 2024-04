Cruzeiro x Alianza: veja primeira escalação de Seabra como técnico celeste (Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro)

Fernando Seabra estreia nesta quinta-feira (11/4) como técnico do Cruzeiro. Sua primeira partida será contra o Alianza, da Colômbia, a partir das 21h, no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. Confira abaixo a escalação.

O Cruzeiro volta a campo com formação igual à que perdeu por 3 a 1 para o Atlético, no domingo, pelo duelo volta da final do Campeonato Mineiro. Essa foi a última partida do time sob o comando do argentino Nicolás Larcamón.

Escalação: Rafael Cabral; William, Neris, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Silva, Lucas Romero, Mateus Vital; Matheus Pereira, Juan Dinenno e Arthur Gomes



Desfalques: meio-campista Japa (transição física após lesão no pé direito) e atacante Rafael Bilu (lesão no tendão de Aquiles esquerdo)



meio-campista Japa (transição física após lesão no pé direito) e atacante Rafael Bilu (lesão no tendão de Aquiles esquerdo) Não relacionados: goleiro Léo Aragão, zagueiro Pedrão, lateral-direito Helibelton Palacios, meia Vitinho e atacantes Robert e João Pedro

Escalação do Alianza

Escalação: Pier Grazziani; Efrain Navarro, Jesús Figueroa, Pedro Banco e Leonardo Saldaña; Ever Meza, Jhair Castillo e Rubén Manjarrés; Emerson Batalla, Mayer Gil e Michael Rangel.

