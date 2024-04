Lorena defende quatro penalidades, Brasil bate Japão e encerra SheBelieves em 3º lugar (Goleira Lorena brilhou e defendeu quatro penalidades no duelo contra o Japão, pela disputa de terceiro lugar da SheBelieves Cup)

O Brasil faturou o terceiro lugar da Copa SheBelieves ao vencer o Japão nos pênaltis por 3 a 0 nesta terça-feira (9/4). O Estádio Lower.com, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, recebeu a disputa pelo terceiro lugar. A goleira Lorena defendeu quatro cobranças de pênaltis e se destacou na decisão.



No tempo normal, o jogo terminou empato por 1 a 1. Mina Tanaka abriu o placar para o Japão aos 35 minutos do primeiro tempo. Cristiane, atacante da Seleção Brasileira, deixou tudo igual aos 26 minutos da etapa final.



Lorena brilhou e defendeu quatro pênaltis: um durante o jogo e três nas cobranças.



A partida foi um bom teste para as Olimpíadas de Paris’2024, pois as equipes estão no mesmo grupo, que ainda conta com Espanha e Nigéria.

FALA, PAREDÃO!



Nós que estamos gratos em ter você de volta! Simplesmente incrível! Com vocês, LORENA! pic.twitter.com/E2TcXoiOJO — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) April 9, 2024

O jogo

O Brasil teve muita dificuldade no primeiro tempo para furar a marcação das japonesas, que, mais uma vez, mostraram um jogo organizado e com muita calma por parte das jogadoras.



O Japão usou muito a velocidade das atletas e impôs volume de jogo, o que fez a defesa brasileira sofrer para conseguir marcar a subida rápida das adversárias.



As brasileiras não conseguiram corresponder, e se mostraram muito mais lentas que as japonesas e com muitos erros nas saídas de bola.



No final da primeira etapa, o Japão conseguiu abrir o placar em uma rápida jogada que começou no campo de defesa, refletindo o que foi toda a primeira etapa.



No segundo tempo, a seleção voltou sem mudanças e conseguiu segurar mais a bola, na busca pelo empate. Apesar disso, as japonesas se mostraram perigosas quando conseguiam a bola.



Lorena foi o principal nome do Brasil e impediu que as japonesas aumentassem a vantagem. Além de um pênalti defendido, a goleira do Grêmio fez mais duas defesas importantes na segunda etapa.



Após esse lance, o técnico Arthur Elias realizou quatro substituições, que deram outra cara para o Brasil. Yasmin, que tinha acabado de entrar cobrou o escanteio que permitiu Cristiane marcar seu 117º gol na seleção.



Com o empate, a partida foi para os pênaltis. Cristiane, Tarciane e Angelina fizeram para o Brasil, enquanto Lorena defendeu as três cobranças.

