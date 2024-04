Rosario Central tem quatro desfalques para enfrentar o Atlético (Time do Rosario Central antes de derrota para o River Plate pelo Campeonato Argentino)

Próximo adversário do Galo na Copa Libertadores, o Rosario Central, da Argentina, tem quatro desfalques para enfrentar o Atlético pela segunda rodada do Grupo G. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h dessa quarta-feira (10/4).

O Rosario Central estreou no torneio continental com vitória diante do Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosario. A partida pela primeira rodada da fase de grupos foi marcada por confusão nas arquibancadas e também por ato de violência de um torcedor do clube argentino, que acertou um jogador da equipe uruguaia com uma pedra.

No último domingo (7/4), pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, o Rosario Central sofreu virada diante do River Plate, por 2 a 1, no Monumental de Núñez. “Los Canallas” ocupam a 10ª colocação na tabela do Grupo A da “Copa da Liga Argentina”, com 14 pontos em 13 jogos (quatro vitórias, dois empates e sete derrotas).

Desfalques do Rosario Central para enfrentar o Atlético

O técnico Miguel Ángel Russo tem quatro desfalques no Rosario Central. São eles: o lateral-direito Damián Martínez (traumatismo no olho esquerdo), o zagueiro Agustín Bravo (ruptura de ligamentos do joelho direito) e os atacantes Maximiliano Lovera (lesão na posterior da coxa esquerda) e Abel Hernández, ex-Internacional e Fluminense (ruptura do tendão da coxa esquerda).

A provável escalação do Rosario Central conta com: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortíz, Jonatan Gómez, Tomás O’Connor, Ignacio Malcorra e Jaminton Campaz; Tobías Cervera (Luca Dupuy).

Em contato com jornalistas argentinos, o No Ataque soube que a torcida do Rosario está “na bronca” pela falta de um atacante “goleador” no elenco. Contratado com status de destaque para essa função na temporada, Abel Hernández, que já jogou no futebol brasileiro, se lesionou antes do jogo contra o Peñarol.

