Ex-técnico do Cruzeiro quebra silêncio após demissão: ‘Razões difíceis de aceitar’

Ex-técnico do Cruzeiro, o português Pepa quebrou o silêncio após ser demitido pelo Al-Ahli, do Catar, nessa segunda-feira (8/4). Ele assumiu o comando da equipe em outubro de 2023, dois meses após sair da Raposa.

Em publicação no Instagram, o treinador deixou claro que não esperava a demissão e que não concordou com os motivos apresentados pelo clube para o encerramento precoce da passagem dele. O time qatari apontou que a decisão foi motivada pelos “recentes resultados (ruins) da equipe, que levaram ao declínio do Al-Ahli na classificação do Campeonato Qatari. O mais recente foi a derrota (por 4 a 1) para o Al Markhiya (no sábado, 6/4)”.

Sob o comando de Pepa, o Al-Ahli vinha de três partidas sem vitória. Nos últimos sete jogos, a equipe venceu apenas um, empatou dois e perdeu quatro, com direito a duas goleadas: além do 4 a 1 contra o Al Markhiya, perdeu por 7 a 2 para o Al-Duhail, time do meia-atacante Phillippe Coutinho, pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Catar.

Veja o que Pepa falou

“É com grande surpresa que saio do Al-Ahli Doha.

Poderia escrever muita coisa, mas prefiro agradecer aos jogadores, e ao nosso staff, por todo o seu esforço nesta caminhada que tantos pontos nos deu.

As razões são difíceis de aceitar, mas o meu sorriso, competência e paixão pelo trabalho jamais serão beliscados.

Um abraço e gratidão a um país fantástico!”

Por que Pepa ficou surpreso?

O português de 43 anos foi pego de surpresa com a decisão da diretoria do clube porque entendia que estava fazendo um bom trabalho na liga nacional.

Ele tirou a equipe catari da zona de rebaixamento – atualmente está em 9ª, com 20 pontos – e chegou às semifinais da Taça do Catar. Contudo, perdeu por 2 a 0 para o Umm-Salal e foi eliminado.

À reportagem de No Ataque, uma fonte ligada ao treinador afirmou que a demissão foi surpreendente para Pepa.

“Uma decisão completamente surpreendente na medida em que, quando chegou ao clube, estavam no último (12º) lugar. Tirou a equipa da zona de descida, com vitórias perante equipas que lutam pelo título como o Al Duhail ou o Al Gharafa e chegou às meias finais da Taça. Completamente surpreendente!”, disse.

Pepa assumiu o Al Ahli em outubro do ano passado após também ter sido demitido do Cruzeiro depois de sequência sem vitórias na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram nove vitórias, dois empates e oito derrotas pelo time catari.

Pepa no Cruzeiro?

Coincidentemente, Pepa foi demitido no mesmo dia em que Nicolás Larcamón deixou o comando do Cruzeiro. Entretanto, não há nenhum indício de uma possível volta do português ao Brasil neste momento.

Passagem pela Raposa

Pepa foi demitido do Cruzeiro em agosto de 2023 após sete jogos seguidos de jejum. Depois que o treinador deixou o cargo, o time celeste despencou na tabela do Brasileiro e lutou contra o rebaixamento até as últimas rodadas. Ele chegou em março do mesmo ano para substituir Paulo Pezzolano.

No Campeonato Brasileiro, Pepa comandou o Cruzeiro em 21 jogos. Foram seis vitórias, sete empates e oito derrotas. Sob o comando do treinador, o time marcou 20 gols e também sofreu 20. Ele deixou a equipe na 12ª colocação, com 25 pontos.

Já na Copa do Brasil, o Cruzeiro de Pepa passou pelo Náutico na terceira fase da competição, mas depois foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final.

Mágoa com o Cruzeiro

Meses após sua demissão, Pepa afirmou que ficou muito magoado com o Cruzeiro.

“Fiquei magoado, fiquei frustrado. Acima de tudo porque quando me venderam o projeto, eu me senti tão esmiuçado. Entrevistas atrás de entrevistas. Pensei: ‘Se eu for o escolhido, vou ter respaldo’. Talvez ficar ali dois, três anos”, disse em entrevista ao site zerozero.pt em fevereiro deste ano.

