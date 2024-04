crédito: No Ataque Internacional

Heidenheim x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Alemão (Atacante Coman deve começar o confronto com Heidenheim como titular)

Heidenhein e Bayern de Munique duelam neste sábado (6/4), às 10h30, na Arena Voith, em Heidenheim, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais informações.

O mandante Heidenhein ocupa a 11ª colocação no torneio nacional, com 30 pontos – sete vitórias, nove empates e 11 derrotas. Enquanto isso, o Bayern figura na segunda posição, com 60 tentos – 19 triunfos, três empates e cinco tropeços.

Heidenheim x Bayern de Munique: onde assistir

No Youtube, a CazéTV transmite o confronto entre Heidenhein e Bayern de Munique, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão.

Heidenheim x Bayern de Munique: prováveis escalações

Heidenheim: Muller; Traore, Mainka, Gimber e Fohrenbach; Schoppner, Theuerkauf e Pieringer; Dinkci, Kleindienst e Beste.

Técnico: Frank Schmidt.

Bayern de Munique: Ulreich; Kimmich, Kim, Upamecano e Alphonso Davies; Laimer e Goretzka; Tel, Gnabry e Coman; Harry Kane.

Técnico: Thomas Tuchel.

