Sobre a coluna “O fracasso do futebol brasileiro”, de Jaeci Carvalho, a falta de jogador craque e bom atuando no Brasil não tem nada a ver com venda. Tem a ver com a diminuição da prática do esporte futebol entre as crianças e o aumento do número de escolinhas, o que mecaniza o aprendizado através de ensinamentos baseados no analítico. Não existe mais o futebol de rua, uma vez que dos anos 90 pra cá, a violência explodiu, e os pais passaram a levar seus filhos pras escolinhas, e muitos deixaram de gostar de futebol. A política dentro dos clubes, que até hoje vivem pra dar gosto ao pai de um conselheiro, ou o filho de alguém que vai jogar de titular por que o clube deve ao pai do garoto… são inúmeros fatores. Agora, vender, vai vender sempre. O que tem que ser feito é formar sempre mais e mais.

Ronan Matos

Belo Horizonte